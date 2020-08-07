Руководителем академии ФК «Ростов» назначен Антон Тупиков

Антон Тупиков станет новым руководителем академии ФК «Ростов». Новость об этом 10 августа опубликовали на официальном сайте «желто-синих».Тренер и скаут Антон Тупиков является кандидатом в мастера спорта по футболу. Новый руководитель специализируется на привлечении молодых талантливых игроков.Отмечается, что Антон Тупиков с 2011 по 2019 год трудился в структурах питерского «Зенита». В донскую столицу специалист перебрался год назад.- Желаем Антону Дмитриевичу успехов в работе на посту руководителя академии клуба!, - прокомментировали в пресс-службе клуба.Напомним, с 2017 года директором академии «желто-синих» был заслуженный мастер спорта Роман Адамов. 10 августа стало известно, что футболист покинул клуб.