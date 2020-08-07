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Руководителем академии ФК «Ростов» назначен Антон Тупиков

Руководителем академии ФК «Ростов» назначен Антон Тупиков
Антон Тупиков станет новым руководителем академии ФК «Ростов». Новость об этом 10 августа опубликовали на официальном сайте «желто-синих».

Тренер и скаут Антон Тупиков является кандидатом в мастера спорта по футболу. Новый руководитель специализируется на привлечении молодых талантливых игроков.

Отмечается, что Антон Тупиков с 2011 по 2019 год трудился в структурах питерского «Зенита». В донскую столицу специалист перебрался год назад.

- Желаем Антону Дмитриевичу успехов в работе на посту руководителя академии клуба!, - прокомментировали в пресс-службе клуба.

Напомним, с 2017 года директором академии «желто-синих» был заслуженный мастер спорта Роман Адамов. 10 августа стало известно, что футболист покинул клуб.

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