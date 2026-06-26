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Ростовского баскетболиста выбрал клуб сильнейшей лиги мира на драфте НБА

Ростовского баскетболиста выбрал клуб сильнейшей лиги мира на драфте НБА

Ростовчанин Всеволод Ищенко был выбран клубом НБА «Даллас Маверикс» на драфте под 56-м номером. 21-летний баскетболист стал первым уроженцем Ростовской области, получившим шанс продолжить карьеру в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

Минувший сезон Ищенко провел в составе «Локомотива-Кубань», где был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В чемпионате-2025/2026 он принял участие в 48 матчах, проводя на площадке в среднем по 23,5 минуты. За игру баскетболист набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора, 2 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота.

Спортивный путь Всеволода начинался в Ростове-на-Дону. Еще в 2017 году он ярко проявил себя на Всероссийских соревнованиях, став самым результативным игроком своей команды. В дальнейшем Ищенко выступал за молодежную и национальную сборные России.

В «Локомотив-Кубань» защитник перешел в 2024 году, а теперь получил возможность заявить о себе в НБА. Выбор на драфте «Даллас Маверикс» стал историческим событием для донского баскетбола, поскольку ранее ни один спортсмен из Ростовской области не был задрафтован клубом Национальной баскетбольной ассоциации.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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