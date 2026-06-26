Ростовского баскетболиста выбрал клуб сильнейшей лиги мира на драфте НБА

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Ростовчанин Всеволод Ищенко был выбран клубом НБА «Даллас Маверикс» на драфте под 56-м номером. 21-летний баскетболист стал первым уроженцем Ростовской области, получившим шанс продолжить карьеру в сильнейшей баскетбольной лиге мира.Минувший сезон Ищенко провел в составе «Локомотива-Кубань», где был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В чемпионате-2025/2026 он принял участие в 48 матчах, проводя на площадке в среднем по 23,5 минуты. За игру баскетболист набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора, 2 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота.Спортивный путь Всеволода начинался в Ростове-на-Дону. Еще в 2017 году он ярко проявил себя на Всероссийских соревнованиях, став самым результативным игроком своей команды. В дальнейшем Ищенко выступал за молодежную и национальную сборные России.В «Локомотив-Кубань» защитник перешел в 2024 году, а теперь получил возможность заявить о себе в НБА. Выбор на драфте «Даллас Маверикс» стал историческим событием для донского баскетбола, поскольку ранее ни один спортсмен из Ростовской области не был задрафтован клубом Национальной баскетбольной ассоциации.