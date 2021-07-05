Ростовский спортсмен стал обладателем Кубка России по плаванию

Ростовский спортсмен Илья Хоменко взял золото и серебро на Кубке России по плаванию. Соревнование проходило три дня в городе Обнинске Калужской области - с 3 по 6 июля. В турнире приняли участие сотни пловцов.Дистанцию 100 метров 25-летний Илья преодолел за 1 минуту 0,059 секунды, оставив московского и нижегородского соперников (Иван Кустов и Михаил Доринов) на втором и третьем местах. Основной же соперник Ильи - москвич Антон Чупков - в турнире не участвовал. Он сейчас готовится к Олимпийским играм. Сам ростовчанин продолжает работать над совершенствованием мастерства. По его словам, лучший результат - всегда впереди.С дистанцией же 200 метров одержать победу воспитаннику ростовского ЦОР № 1 не удалось. Он уступил Михаилу Доринову семь десятых секунды и финишировал с результатом 2 минуты 10,72 секунды. Среди пловцов это называется «проиграть касание» - финишировать с отрывом менее секунды.Однако Илья Хоменко и его тренер Алексей Шевелев довольны результатом. Перед Новым 2021 годом спортсмен получил перелом ключицы, когда катался на сноуборде. Операцию провели в московском медцентре только 19 января, после праздников. Затем спортсмена ждала реабилитация. К тренировкам он смог приступить только в середине февраля.- За эти несколько месяцев мы успели наработать только 100 метров, - поделился Алексей Шевелев. - Поэтому второе место без достаточной подготовки - достойный результат.Кроме того, Илья Хоменко попробовал себя в новой дистанции - 50 метров, но там ему не удалось пройти в финал. Тем не менее спортсмен не расстроился и решил продолжить тренироваться на этой дистанции.- Старт сразу не зашел, - поделился Илья. - Перед отъездом, в понедельник, я потянул ногу. Но к следующим соревнованиям подготовлюсь как следует.Спортсмену не впервые выступать на всероссийских турнирах, поэтому к бассейну Илья выходит спокойно. Однако мандраж для победы необходим - именно он позволяет показать все мастерство, заставляя бороться за первое место.- Нельзя быть полностью уверенным в себе на старте, - объяснил пловец. - Один мой друг сказал, что на соревнования нужно приходить как на праздник и относиться как к месту, где ты можешь показать все свое мастерство и насладиться процессом. И я с ним абсолютно согласен.В турнире принял участие и младший брат Хоменко - 21-летний Алексей. Он пришел четвертым на дистанции 100 метров брассом.Илья Хоменко занимается плаванием еще с детства. Знакомые, друзья и тренеры без преувеличения говорят, что этот вид спорта для пловца и есть его жизнь. Сам же спортсмен признается, что выбрал этот плавание еще в детском саду. В один из дней маленький Илья заметил, что некоторых детей во время тихого часа куда-то забирают. Тогда мальчик узнал, что его сверстников водят в бассейн, и тоже захотел. К тому же большого разнообразия в спортивных кружках тогда не было. С тех пор плавание стало для Ильи неотъемлемой частью жизни. Когда же спортсмен начал выступать на турнирах и получать призы, его и вовсе охватил азарт. Желание снова одержать победу и увидеть, как за него радуются близкие и родные, до сих пор мотивирует пловца на новые достижения.После десятков выступлений в различных соревнованиях спортсмен привык спокойно относиться к неудачам. Да и переживать некогда - после турниров его всегда ждут работа над ошибками и тренировки. Илья занимается два раза в день. Сначала час в зале выполняет упражнения на выносливость, гибкость, а также на силовую и техническую подготовку. Затем два часа отрабатывает навыки на практике - в воде.Сейчас спортсмен вернулся в Ростов и начал готовиться к чемпионату Европы на короткой воде - в 25-метровом бассейне. Турнир запланирован на осень 2021 года, однако точная дата и место проведения пока не известны.На достигнутом Илья останавливаться не намерен. Ростовчанин собирается принять участие в чемпионате мира и следующих Олимпийских играх.