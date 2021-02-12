Ростовский СКА уступил СКА хабаровскому

Оба клуба сейчас в Турции на учебно-тренировочных сборах. Ростовский СКА играет в третьей по силе лиге – ПФЛ. К зимнему перерыву подшефные Дениса Попова расположились на 5-м месте из 17 (10 побед, одна ничья и четыре поражения – 31 очко). Хабаровчане же выступают в лиге рангом выше, ФНЛ. Там дальневосточные «армейцы» идут на 7-м месте из 22 (12 побед, четыре ничьих и 10 поражений – 40 очков). Кроме того, в Кубке страны «СКА-Хабаровск» скоро сразится в ¼ финала с московским ЦСКА, поэтому чисто логически хабаровский коллектив сейчас лучше готов – отчётный матч для них последний на сборе, а у ростовчан всё только начинается.Всё это было в пользу того, что ростовчанам всё же будет трудновато на равных играть с более мастеровитым и быстрым соперником. В начале матча хабаровчане имели заметное игровое преимущество. Ростовской команде повезло не пропустить в первые минуты несколько голов. На 26-й минуте разница в классе всё-таки сказалась, и игрок Хабаровска Владислав Брагин открыл счёт – 1:0. Затем дончане игру почти выровняли, стали появляться острые эпизоды.Во втором тайме какое-то время борьба была практически равной. «СКА-Ростов» мог даже счёт сравнять. В середине тайма «красно-синие» дальневосточники забили второй мяч (Андрей Батюнин). В целом же оба тренерских штаба много экспериментировали с составом и тактикой. Итог – хорошая игра «СКА-Ростов», но всё же проигрыш - 0:2.Первый официальный матч 2021 года для «красно-синих» намечен на 7 марта, когда ростовчане сразятся в Новороссийске с местным «Черноморцем».