Ростовский СКА разошёлся миром с брянским «Динамо»

Фото: ФК Динамо.

Третий сбор ростовского СКА проходит в Сочи. Состоялась первая контрольная игра. Оппонентом были брянские динамовцы. Команда занимает 2 место из 11 клубов в таблице чемпионата страны среди команд ФНЛ-2 (3 группа).Первый тайм остался за брянчанами. Дмитрий Молчанов вывел «Динамо» вперёд ближе к перерыву. Во второй части матча Андрей Козлов изменил тактику и провёл несколько замен. И это сработало. Константин Ерохин в середине тайма сравнял счёт, но добиться больше не получилось, хотя моменты были и не один. Итог – хороший матч для СКА, но только ничья 1:1.Очередная игра пройдёт 24 февраля. В этот день красно-синие пройдут испытание командой, которая реально претендует на РПЛ. Воронежский «Факел» пока идёт на 2 месте В таблице ФНЛ.Что касается официальных встреч СКА, то ближайшая намечена на 6 марта. Соперником в этот день будет «Дружба» (Майкоп). Пока что в таблице ФНЛ-2 (1 группа) ростовчане занимают 1 строчку из 17.