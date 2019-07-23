Ростовский СКА проиграл «Краснодару-3»





Несколько дней назад СКА выбыл из Кубка России, проиграв номинально любительской команде «Кубань Холдинг» (0:2). Потому команде требовалось реабилитироваться за поражение перед своими трибунами. К тому же первый домашний матч нового сезона всегда вызывает особый интерес. Однако выиграть не получилось.



Армейцы хорошо начали, сходу прижав «Краснодар-3» к воротам. Команда гостей исключительно оборонялась большую часть тайма. Но остроты у ворот «быков» было не так много – красно-синим не хватало последнего паса и не ладились дела с прицельными ударами по воротам. Казалось, что вот-вот и дончане смогут-таки забить. Но получилось всё иначе. Краснодарцы успешно провели контратаку. Руслан Пидлисняк обыграл нескольких защитников ростовчан и не так сильно, но достаточно точно пробил в дальний нижний угол – 0:1. Хозяева постарались отыграться, но проблемы с ударами никуда не делись.



Во второй части игры «быки» забили и второй гол. После потери в центральной зоне, гости быстро доставили мяч в атаку, где тот же Пидлисняк выскочил один на один с Сергеем Будко и точно пробил в ближний угол – 0:2. Положение стало катастрофическим. Подшефным Геннадия Стёпушкина отступать было уже некуда, и только после этого стало что-то получаться в атаке. На 55-й минуте Руслан Шаповалов в борьбе с двумя защитника неотразимо для вратаря гостей пробил – 1:2. Времени было ещё предостаточно, но удача вновь отвернулась от СКА. Красно-синие не использовали несколько хороших возможностей. Итог – обидное поражение при неплохой игре.



После двух туров у СКА три набранных очка – 7-ое место в турнирной таблице южной группы ПФЛ. В третьем туре армейцы сыграют на выезде с астраханским «Волгарём» (1 августа).