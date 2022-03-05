Ростовский СКА победил «Дружбу»

Фото: СКА Ростов.

Ростовчане начали весеннюю часть сезона с победы над командой из Майкопа. «Красно-синим» пришлось попотеть, чтобы обыграть-таки оппонента из столицы Адыгеи, хотя СКА и был фаворитом игры.Первый тайм прошёл с заметным преимуществом команды хозяев. Но, как и в товарищеских матчах на сборах, были большие проблемы в нападении. Ключевой момент был в начале второй части матча. Майкопчане набрали жёлтых карточек, а одна из них превратилась в красную. Анзор Ашев досрочно покинул игру на 52-й минуте матча, оставив «Дружбу» в меньшинстве. СКА завладел ещё большим преимуществом. И в середине тайма это наконец-то принесло плоды. «Армейцы» получили право на пенальти, а Дмитрий Мичуренков со второй попытки всё-таки открыл счёт в матче – 1:0. В концовке ростовчане могли забить ещё, но не сложилось. В итоге СКА побеждает с минимальным счётом.В остальных встречах дня в ФНЛ-2 «Биолог-Новокубанск» обыграл дома «Машук-КМВ» (Пятигорск) - 2:1, «Анжи» (Махачкала) в гостях одолел «Динамо» (Ставрополь) - 3:2, а «Динамо» (Махачкала) разошлось миром с «Форте» (Таганрог) - 1:1.В турнирной таблице чемпионата страны среди команд ФНЛ-2 ростовский СКА - на 1-й строчке из 17.Очередной матч СКА сыграет в гостях с владикавказской «Аланией-2» 13 марта.