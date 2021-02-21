Ростовский СКА обыграл 6-кратного чемпиона Казахстана

Футбольный клуб «Астана» из Нур-Султана является рекордсменом по числу чемпионских титулов. Шесть раз команда становилась лучшей в Казахстане, играла в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Однако в последний год астанинцы заняли только третье место.В первой части встречи соперники осторожничали и события не форсировали. Чуть получше смотрелись «красно-синие». Во втором тайме это преимущество стало более заметным. На 68-й минуте Геннадий Козлов вывел ростовских армейцев вперёд. «Астана» инициативу перехватила и стала регулярно тревожить голкипера СКА. Однако ростовчане выстояли, а за шесть минут до финального свистка упрочили своё преимущество голом Николая Шульжевского. Итог – победа СКА, 2:026 февраля ростовчане проведут заключительную игру турецкого сбора. Оппонентом станет «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.