Ростовский футбольный клуб СКА лишился домашнего стадиона
ФК СКА Ростова-на-Дону больше не сможет проводить матчи на своём стадионе. У команды отозвали сертификат, необходимый для проведения матчей в НФЛ-2. Информация об этом появилась на официальной странице клуба в «Инстаграме» 13 июля.
Как сообщает директор клуба Сергей Городничук, связано это с тем, что существующая система видеонаблюдения не соответствует требованиям РФС. Выставленные требования предполагают неимоверные финансовые затраты. Кроме того, цена на приведение стадиона в надлежащий вид значительно завышена.
Игра на домашнем стадионе всегда предполагает дополнительное преимущество для команды. Есть шанс, что СКА лишится такой возможности и будет играть домашние матчи на стадионе «Труд». Однако даже туда поддержать команду никто не придёт.
Напомним, не так давно Rostov.ru писал о новых коронавирусных ограничениях в Ростовской области, в том числе власти запретили посещение спортивных мероприятий. Всех, кроме событий на «Ростов Арене». В связи с этим Сергей Городничук недоумевает, почему на одних стадионах можно проводить матчи со зрителями, на других – нет. Сейчас руководство клуба делает всё возможное, чтобы болельщики смогли попасть на домашние игры СКА.