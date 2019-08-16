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Ростовские триатлонисты завоевали три золотые медали

Ростовские триатлонисты завоевали три золотые медали
Ростовские триатлонисты завоевали три золотые медали. Всероссийские соревнования завершились в Воткинске, в Удмуртии.

Турнир собрал 250 профессиональных спортсменов и любителей. Дистанции проходили семь команд. Хорошие результаты показали представители Ростовской области.

Ростовчанка Татьяна Лихторович одержала победу на следующих дистанциях: плавание 750 метров, велогонка 20 километров, бег 5 километров. Серебро дистанции завоевала также жительница Донского края Татьяна Баскакова.

Среди юношей на первом месте оказались воспитанник СШОР № 5 Глеб Черняев и ученик спортивной школы ДЮСШ гребной канал Владимир Смус. Им удалось успешно пройти дистанции: плавание 300 метров, велогонка 8 километров и бег 2 километра.

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