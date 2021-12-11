Ростовские спортсмены взяли Кубок России по восточному боевому единоборству

Фото: из личного архива директора ДЮСШ №5 Сергея Кутасова.

Ростовские спортсмены в составе областной команды заняли первое место в Кубке России по восточному единоборству - дисциплина Вьет Во Дао (прим. - вьетнамское боевое искусство). Турнир состоялся в Москве в ноябре. Воспитанники ДЮСШ № 5 (прим. - детско-юношеской спортивной школы) Никита Панов и Кирилл Пастушенко стали победителями среди более 20 команд.По словам директора ДЮСШ № 5 и по совместительству тренера ребят Сергея Кутасова, Кубок России - сложное соревнование. На нем собираются сильнейшие спортсмены регионов страны. Однако еще больше трудностей доставили ограничения из-за пандемии.- Мы находились в подвешенном состоянии, потому что в любой момент соревнования могли отменить, - рассказал Rostov.ru наставник победителей. - Мы продолжали готовиться, но до последнего оставались на грани отмены. Это очень тяжело психологически. Я рад, что ребята справились и вернулись домой золотыми призерами.Особенно важной победа оказалась для Кирилла. Выступать во взрослой категории на всероссийском уровне ему довелось впервые. В 2020 году, когда проводились соревнования, ему еще не исполнилось 18 лет. Теперь же он не только попробовал свои силы с новыми соперниками, но и одержал победу. К медалям областных турниров и первенства России добавилось первое место в Кубке.20-летний Никита Панов - действующий чемпион России по Вьет Во Дао, но и для него победа стала не менее значимой. Очередное золото в копилке молодого спортсмена лишний раз напоминает, каких высот он добился.Незадолго до соревнований парни вместе с ростовской областной командой находились на сборах в подмосковном городе Пушкине. Около 10 дней они готовились к турниру.- Тренировки проходили дважды в день, - поделился Сергей Кутасов. - Это был предсоревновательный микроцикл, поэтому внимание уделяли в основном не физической подготовке, а тактике и технике, применяли различные элементы, работали над состязательной программой.Кубок России стал заключительным всероссийским турниром в этом году. Далее спортсменов ждут областные соревнования и очередные сборы. На этот раз ребята будут готовиться к чемпионату Европы-2022. Его уже дважды переносили из-за пандемии. Мастера вьетнамского боевого искусства надеются, что весной грядущего года турнир все-таки состоится. Соревнование планируют провести в Бельгии.