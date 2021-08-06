Ростовские гандболистки стали серебряными призерами Олимпиады
Ростовские гандболистки в составе российской сборной стали серебряными призерами Олимпийских игр-2020 в Токио.
В финале наши спортсменки не смогли одолеть команду из Франции, проиграв со счетом 25:30. Бронзовая медаль досталась норвежкам.
В составе сборной от Ростовской области играли Анна Сень, Анна Вяхирева, Ксения Макеева, Юлия Манагарова, Владлена Бобровникова, Анна Седойкина, Виктория Калинина и Полина Кузнецова.
По окончании Олимпиады в копилке донского региона – 12 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых.