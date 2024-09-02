Ростовские футболисты разгромили гостей из «Воронежа» со счетом 4:1

Фото: Николай Викулов.

Футбольный клуб «Ростов» одержал уверенную победу в матче против воронежского «Факела». Встреча состоялась вечером 1 сентября в рамках 7-го тура РПЛ на домашнем поле донской команды.В первые минуты инициативу взяли на себя гости. «Огнеопасные» пытались атаковать, но довести дело до конца не смогли. Через пять минут в нападение перешли хозяева поля, но и тут попасть в ворота оказалось не так-то просто. Мяч либо пролетал мимо, либо попадал к соперникам. На 23-й минуте Николай Комличенко наконец открыл счет — 1:0.Соперники так рьяно хотели отыграться, что получили пенальти. Правда, ростовчане не смогли реализовать — голкипер «Факела» Виталий Гудиев отбил мяч Алексея Сутормина.Второй гол ростовчане забили в конце тайма. Защитник Максим Осипенко молниеносно заколотил мяч, увеличив счет до 2:0.Во время перерыва главный тренер «сине-белых» сделал сразу три замены, выпустив на поле брата Кирилла Щетинина — Михаила. Однако массовые замены результата не принесли. Единственный гол «Факел» забил с пенальти на 68-й минуте. Штрафной назначили, когда голкипер «желто-синих» Даниил Одоевский поранил соперника шипами. После 11-метрового удара воронежская команда немного сократила разницу в счете — 2:1.Казалось бы, еще немного — и будет ничья. Однако «желто-синие» вернули себе преимущество. Нападающий Сезар Роналдо принял пас от Сутормина, направив головой мяч прямо в ворота противников. Заключительный гол забил нападающий Егор Голенков. Футболист встретил мяч от Кирилла Щетинина одним касанием, а другим — пробил с разворота по воротам «Факела». К финальному свистку на табло было 4:1 в пользу хозяев поля.