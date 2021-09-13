Ростовские баскетболистки одержали первую победу в Кубке России

Ростовский баскетбольный клуб «Пересвет-ЮФУ» начал борьбу за Кубок России с победы в отборочном туре. Донские «пантеры» разгромили «Казаночку» из одноименного города. Матч завершился со счетом 77:53.Донские спортсменки выиграли все четыре четверти, с каждой все больше увеличивая свое преимущество. «Пантеры» отлично проявили себя в атаке, не забывая при этом и про оборону.Ростовчанки попали в группу «Г». В этой же серии с ними оказались действующий чемпион из Оренбурга «Надежда», участники Суперлиги-1 - «Казаночка» и Суперлиги-2 - «Юность» из города Пензы. Оставшиеся отборочные встречи состоятся 16 и 17 сентября.Напомним, «пантеры» закончили участие в предсезонном турнире 7 сентября. Донские баскетболистки одержали победу только в одной игре и заняли последнее, четвертое, место.