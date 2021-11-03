Ростовская гандболистка Виктория Калинина - лучший игрок в матче с ЦСКА
Вратарь ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче с ЦСКА. Свои голоса за нее отдали более 52% болельщиков. Опрос среди них проводился в соцсетях.
Второе место заняла Грас Заади. Спортсменка набрала 46% голосов. В день матча она забила пять мячей. Третье – Анна Сень (38% голосов). Ей удалось сделать шесть точных попаданий. Отметим, что победительница опроса Калинина взяла 46% сейвов (6 отраженных бросков из 13) и своей игрой завоевала стопроцентную любовь публики.
Встреча с ЦСКА в рамках Суперлиги-2021/22 состоялась 4 ноября. Победа донского клуба со счетом 27:21 была неожиданно легкой.