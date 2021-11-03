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Ростовская гандболистка Виктория Калинина - лучший игрок в матче с ЦСКА

Ростовская гандболистка Виктория Калинина - лучший игрок в матче с ЦСКА
Вратарь ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче с ЦСКА. Свои голоса за нее отдали более 52% болельщиков. Опрос среди них проводился в соцсетях.

Второе место заняла Грас Заади. Спортсменка набрала 46% голосов. В день матча она забила пять мячей. Третье – Анна Сень (38% голосов). Ей удалось сделать шесть точных попаданий. Отметим, что победительница опроса Калинина взяла 46% сейвов (6 отраженных бросков из 13) и своей игрой завоевала стопроцентную любовь публики.

Встреча с ЦСКА в рамках Суперлиги-2021/22 состоялась 4 ноября. Победа донского клуба со счетом 27:21 была неожиданно легкой.
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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Теги: ГК Ростов-Дон Гандбол

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