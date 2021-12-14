Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Ростовчанки со сборной России выбыли из чемпионата мира

Ростовчанки со сборной России выбыли из чемпионата мира
В первом раунде плей-офф проходящего в Испании Чемпионата мира подопечные Людмилы Бодниевой встретились с мощной сборной Норвегии. И не смогли пройти дальше.

С первых же минут норвежки вышли вперёд. Россиянки не отпустили соперника далеко, однако к концу первого тайма скандинавки были впереди 19:15. Во второй половине игры россиянки отстали ещё больше. Ещё в середине второго тайма было ясно, что Норвегия сильнее. Итог – поражение 28:34.

Четыре ростовчанки приняли участие в матче. Анастасия Лагина отразила 3 броска по своим воротам из 21 (14%), Юлия Манагарова забила 2 гола, Милана Таженова – 2, Ярослава Фролова – 1.

Команда России выбывает из борьбы за титул. В других четвертьфиналах Испания обыграла Германию 26:21, Дания выбила Бразилию 30:25, а Франция превзошла Швецию 28:25.
Фото: sun9-6.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.