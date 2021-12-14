Ростовчанки со сборной России выбыли из чемпионата мира

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В первом раунде плей-офф проходящего в Испании Чемпионата мира подопечные Людмилы Бодниевой встретились с мощной сборной Норвегии. И не смогли пройти дальше.С первых же минут норвежки вышли вперёд. Россиянки не отпустили соперника далеко, однако к концу первого тайма скандинавки были впереди 19:15. Во второй половине игры россиянки отстали ещё больше. Ещё в середине второго тайма было ясно, что Норвегия сильнее. Итог – поражение 28:34.Четыре ростовчанки приняли участие в матче. Анастасия Лагина отразила 3 броска по своим воротам из 21 (14%), Юлия Манагарова забила 2 гола, Милана Таженова – 2, Ярослава Фролова – 1.Команда России выбывает из борьбы за титул. В других четвертьфиналах Испания обыграла Германию 26:21, Дания выбила Бразилию 30:25, а Франция превзошла Швецию 28:25.