Ростовчанка Мария Лиман поддержала ФК «Ростов»



Звезда Playboy Мария Лиман написала в своем микроблоге слова поддержки донской футбольной команде «Ростов». Модель опубликовала эротическую фотографию в майке с символикой «желто-синих».



На снимке Лиман позирует в коротких шортах, майке и кепке с символикой «Ростова». Мария приехала в донскую столицу поддержать команду, хотя болеет за «Зенит» и «Челси».



– От всей души поздравляю ФК «Ростов»! Красиво! Хороший старт, – написала Лиман.



Модель пожелала «Ростову» победы в матче с «Зенитом» и почетного места в Лиге чемпионов. Также девушка извинилась перед кумиром Игорем Акинфеевым.



Напомним, 6 октября ФК «Ростов» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 3:1. На данный момент дончане делят первое место с московским «Локомотивом» и питерским «Зенитом» – у трех лидеров по 26 очков.