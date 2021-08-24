Ростовчанин завоевал серебро на международном первенстве по легкой атлетике

Ростовчанин Денис Новосельцев завоевал серебро на международном первенстве по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. Соревнования по бегу с барьерами на 400 метров проходили в Кении 24 августа.Как рассказал спортсмен Rostov.ru, настрой у парня был на победу.- Я чувствовал большую ответственность, понимал, что представляю свою страну, хоть и не под российским флагом. Понимал, что за меня болеют много людей, верят в меня. Поэтому надо было показывать, на что я готов и что умею, - рассказал Денис Новосельцев.Соревнования проходили в три этапа: предварительный, полуфинал и финал. В первом забеге парень показал лучший результат и пришел первым. Однако уже в полуфинале он получил растяжение задней части бедра. Несмотря на это, спортсмен смог прийти третьим и выйти в финал. Уже в финале, превозмогая себя, он завоевал серебро, показав результат 49,62. Это лучшее время в этом сезоне среди российских бегунов, даже среди взрослых спортсменов.- Свой результат я оцениваю примерно на 8,5/10. Так как я мог и был готов бежать быстрее. Но травма помешала, - делится Денис Новосельцев.Планов у спортсмена пока нет. Ростовчанин хочет взять небольшой перерыв. А уже ближе к осени он начнет готовиться к зимнему сезону.