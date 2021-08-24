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Ростовчанин завоевал серебро на международном первенстве по легкой атлетике

Ростовчанин завоевал серебро на международном первенстве по легкой атлетике

Ростовчанин Денис Новосельцев завоевал серебро на международном первенстве по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. Соревнования по бегу с барьерами на 400 метров проходили в Кении 24 августа.

Как рассказал спортсмен Rostov.ru, настрой у парня был на победу.

- Я чувствовал большую ответственность, понимал, что представляю свою страну, хоть и не под российским флагом. Понимал, что за меня болеют много людей, верят в меня. Поэтому надо было показывать, на что я готов и что умею, - рассказал Денис Новосельцев.



Соревнования проходили в три этапа: предварительный, полуфинал и финал. В первом забеге парень показал лучший результат и пришел первым. Однако уже в полуфинале он получил растяжение задней части бедра. Несмотря на это, спортсмен смог прийти третьим и выйти в финал. Уже в финале, превозмогая себя, он завоевал серебро, показав результат 49,62. Это лучшее время в этом сезоне среди российских бегунов, даже среди взрослых спортсменов.

- Свой результат я оцениваю примерно на 8,5/10. Так как я мог и был готов бежать быстрее. Но травма помешала, - делится Денис Новосельцев.

Планов у спортсмена пока нет. Ростовчанин хочет взять небольшой перерыв. А уже ближе к осени он начнет готовиться к зимнему сезону.

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