Ростовчанин взял золото на Всероссийских соревнованиях по гребле на каноэ

Юный спортсмен из Ростова-на-Дону Макcим Каратаев занял первое место на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Турнир состоялся со 2 по 6 апреля в Краснодаре. За золотую медаль в олимпийской программе (одиночное каноэ, 1 000 метров) боролись около сотни юниоров до 19 лет.В день соревнований разыгралась непогода, от сильного ветра переворачивались лодки. Начало турнира несколько раз переносили, но 3 апреля все-таки состоялись соревнования на дистанции 500 метров. Максим пришел первым, опередив соперников на 3 секунды.- Победа придала уверенности в себе, - рассказал ростовчанин. - Я чувствовал эйфорию и понимал, что годы занятий были не зря. К тому же поздравления от друзей, тренера, родственников мотивируют побеждать снова.По словам Максима, в этот раз все сомнения развеялись, когда он стартовал. Парень сразу же оставил соперников позади и одержал победу с отрывом в 7,5 секунды.- Обычно перед соревнованиями появляются страх, сомнения, - поделился спортсмен. - Но когда я начал грести, времени на переживания не осталось.Юноша признался, что перед тем, как сесть в каноэ, проводит небольшой ритуал. Сначала Максим заходит в воду, чтобы настроиться морально и привыкнуть к водоему. Затем разминается и бегает, чтобы подготовить мышцы, слушает любимую музыку, настраивается на победу и только после этого садится в каноэ.Максим занимается греблей c 12 лет. Впервые на занятия его привела мама, а на следующее подросток уже сам с радостью пошел.- Оказалось, что спорт - отличное времяпрепровождение. У меня появилась здесь своя компания, с которой мы не только тренируемся, но и здорово проводим свободное время.Гребля так понравилась Максиму, что он решил подняться на новый уровень - попасть в школу для спортсменов. Он очень много тренировался и готовился, принимал активное участие в соревнованиях, показывал хорошие результаты.Когда юноша получил КМС по гребле, его мечта сбылась - Максима зачислили в спортивную школу, а вскоре взяли в сборную команду России. За это время спортсмен неоднократно занимал призовые места на всероссийских соревнованиях. В 2019 году он взял бронзу на Спартакиаде, в 2016-м на всероссийских соревнованиях и первенстве 2020 года - золото.Сейчас парень учится на втором курсе училища олимпийского резерва и готовится к 3-му туру соревнований в Краснодаре. Победа в этом турнире позволит Максиму принять участие в европейском чемпионате, который состоится в сентябре в Польше. А там не за горами и мировые соревнования в Португалии.