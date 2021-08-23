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Ростовчанин стал чемпионом первенства Европы по тхэквондо

Ростовчанин стал чемпионом первенства Европы по тхэквондо

Ростовчанин Георгий Попов стал чемпионом первенства Европы по тхэквондо среди юниоров. Финал прошел 24 августа в Таллине.

Первенство Европы до 21 года впервые проходило в открытом формате. На турнир приехали более 600 участников. В каждой весовой категории насчитывалось около 50 человек.

Георгий Попов выступал среди юношей весом до 58 килограмм. Парень провел шесть боев. Почти во всех схватках он лидировал по очкам более чем в 2 раза.

Так, сначала он выбил американца со счетом 12-42. Потом с разрывным отрывом 2-23 одолел бойца из Андоры. Пройдя испанца, турка и шведа, парень встретился с еще одним бойцом из России и в финале победил его со счетом 10-19.

По словам тренера ростовчанина Павла Хена, сейчас Георгий готовится к чемпионату России, который пройдет в сентябре. Как только команда вернется из Эстонии, тренировки сразу же продолжатся.

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