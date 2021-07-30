Ростовчанин Никита Нагорный завоевал ещё одну бронзу на Олимпиаде в Токио. Соревнования по гимнастике на перекладине прошли 3 августа.Схватка за медали выдалась серьёзной. После индивидуального многоборья, в котором Нагорный тоже забрал бронзу, у него начались проблемы со здоровьем. Несмотря на это, ростовчанин достойно показал себя на снаряде и уступил только спортсменам из Хорватии и Японии.Причём надо понимать, что, например, Тин Србич, который стал вторым, не выступал в многоборье. Хорват готовился только к одному снаряду и морально настраивался только на него. Нагорный участвовал сразу и в командном зачёте, и в двух индивидуальных соревнованиях. За всю Олимпиаду он выступил больше 20 раз. При этом Србич - только два раза, на квалификации и в финале.Всего Нагорный принёс в копилку сборной России одно золото и две бронзы. Это колоссальный результат для национальной сборной. Возможно, ростовчанин станет самым награждаемым спортсменом из России.