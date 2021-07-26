Ростовчанин Нагорный стал третьим в личном многоборье на Олимпиаде
Ростовчанин Никита Нагорный стал третьим в личном многоборье на Олимпиаде в Токио. Соревнования прошли 28 июля.
По баллам Нагорный уверенно шёл вторым, уступая только спортсмену из Японии Даики Хашимото. Успешное выступление на брусьях и вовсе дало надежду на ещё одно олимпийское золото. Однако, к несчастью, несмотря на непревзойдённое выступление, Никита завалился на приземлении. Из-за этих двух несчастных шагов ростовчанин потерял много баллов и упал в турнирной таблице до бронзы.
Напомним, не так давно Нагорный завоевал золотую медаль в командном зачёте по лёгкой атлетике. Победа так воодушевила спортсмена, что он не смог сдержать слёзы.