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Ростовчанин Баста поблагодарил ФК СКА за победу над лидерами ПФЛ

Ростовчанин Баста поблагодарил ФК СКА за победу над лидерами ПФЛ
Уроженец Ростова Василий Вакуленко (Баста) поблагодарил подопечную команду СКА за победу над майкопской «Дружбой». Донская команда обыграла лидеров ПФЛ со счетом 2:3, сообщила пресс-служба клуба. Девятый тур первенства прошел в Майкопе в День города Ростова-на-Дону, 14 сентября.

Музыкант поздравил ростовчан с праздником и поблагодарил «красно-синих».

– Хочу вас с поздравить с Днем города и поблагодарить нашу команду за одержанную в нелегкой борьбе победу в Майкопе, – сказал Баста на видео в социальных сетях.



СКА впервые победил в этом месяце и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. Следующая игра с краснодарским «Урожаем» ждет команду 21 сентября.

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