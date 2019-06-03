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Ростовчане в составе сборной России разгромно обыграли «Чертаново»

Ростовчане в составе сборной России разгромно обыграли «Чертаново»
Ростовские футболисты в составе сборной России разгромили «Чертаново». Игра прошла в Новогорске в рамках спарринг-встречи.

Счёт по итогу матча составил 6:0 в пользу сборной. На поле вышли и игроки «жёлто-синих». Защитник Евгений Чернов играл весь второй тайм. Полузащитник Резиуан Мирзов и защитник Алексей Ионов провели 30 минут игры. Мирзов за это время успел сделать одну результативную передачу и забить один мяч в ворота соперника. Вратарь Сергей Песьяков оставался в резерве.

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