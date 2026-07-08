Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

«Ростов» в товарищеском матче проиграл на выезде «Факелу»

«Ростов» в товарищеском матче проиграл на выезде «Факелу»

«Ростов» в товарищеском матче в гостях проиграл «Факелу» со счетом 1:3.

Счет во встрече открыл защитник желто-синих Герман Игнатов. Воронежцы ответили голами Белайди Пуси, Акселя Гнапи и Максима Турищева.

Отметим, что клубы проведут вторую встречу в Ростове-на-Дону 15 июля. О формате проведения игры, вероятно, станет известно позднее.
В прошлом сезоне команда Джонатана Альбы заняла 10-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. Воронежцы, в свою очередь, стали вторыми в Лиге Pari.
Фото: ФК «Факел»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика