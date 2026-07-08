«Ростов» в товарищеском матче проиграл на выезде «Факелу»
«Ростов» в товарищеском матче в гостях проиграл «Факелу» со счетом 1:3.
Счет во встрече открыл защитник желто-синих Герман Игнатов. Воронежцы ответили голами Белайди Пуси, Акселя Гнапи и Максима Турищева.
Отметим, что клубы проведут вторую встречу в Ростове-на-Дону 15 июля. О формате проведения игры, вероятно, станет известно позднее.
В прошлом сезоне команда Джонатана Альбы заняла 10-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. Воронежцы, в свою очередь, стали вторыми в Лиге Pari.