«Ростов» сыграл вничью с петербургским «Зенитом»

Фото: fc-zenit.ru

Выездной матч с чемпионом и лидером чемпионата страны не сулил ничего хорошего. Но ростовчане сумели навязать борьбу и отобрать очки у именитого соперника.На первых порах активнее были гости. Понтус Альмквист прорвался к воротам питерцев и вынудил сфолить Дмитрия Чистякова, чем заработал пенальти. 11-метровый удар эффектно реализовал Дмитрий Полоз. В середине первого тайма «желто-синие» упрочили лидерство. Николай Комличенко в рамках правил убрал с пути Ярослава Ракицкого и перебросил вышедшего из ворот Михаила Кержакова, 0:2. До перерыва «Зенит» один мяч отыграл – Клаудиньо, 1:2.Он же сравнял счет во втором тайме с пенальти. В дальнейшем игра была равной. И те, и другие могли вырвать победу, однако голов больше не случилось. Итог – 2:2, ничья.Следующий матч «Ростов» сыграет 11 декабря дома с «Уралом».