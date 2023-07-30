«Ростов» сыграл вничью с действующим чемпионом страны: фоторепортаж

Фото: Николай Викулов.

Во 2 туре РПЛ ростовчане принимали «Зенит» из Санкт-Петербурга – самый богатый и сильный клуб России.Именитый соперник в первые минуты подал несколько угловых подряд и вполне мог открыть счет. Однако «Ростов» сумел ворота отстоять и даже выровнять игру. Но в концовке тайма гости все-таки открыли счет. После отбора в центральной части поля северяне быстро доставили мяч в атаку левым флангом. Матео Кассьерра убрал на замахе Максима Осипенко и пробил мимо Сергея Песьякова, 0:1.Во второй части вечера «Зенит» откровенно тянул время, стараясь забрать три очка без слишком больших затрать энергии. Все к этому и шло, но «Ростов» бился до конца. В компенсированное время Евгений Чернов заработал пенальти, а Николай Комличенко его реализовал. Итог – ничья 1:1.В остальных встречах дня «Урал» (Екатеринбург) разделил очки с «Пари НН» (Нижний Новгород) 0:0, а «Крылья Советов» (Самара) разошлись миром с «Динамо» (Москва) 3:3.Теперь «Ростов» 5 августа будет гостить в Самаре у «Крыльев Советов».