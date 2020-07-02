«Ростов» сыграл с «Крыльями Советов» вничью

Сражение за третье место в таблице РПЛ, весьма вероятно, уже, увы, проиграна. Теперь же предстоит биться хотя бы за четвёртую строчку - столичный ЦСКА подобрался на расстояние в два балла.В матче в Самаре из-за перебора жёлтых не участвовали Элдор Шомуродов, Бактиёр Зайнутдинов и Александр Саплинов. Всё эти обстоятельства вкупе с не до конца восстановленной после карантина формой здорово затрудняло подопечным Валерия Карпина решение турнирных задач.Игра изобиловала жёсткими стыками и крепкими единоборствами. Это обусловило большое количество судейских предупреждений. В середине тайма Владимир Полуяхтов грубовато нарушил правила на Чистякове, и арбитр после помощи VAR продемонстрировал защитнику самарцев прямую красную карточку. В большинстве дончане стали играть куда более активно - соперник в меньшинстве заперся на своей части поля и даже не намекал на атаки. После 45 минут футбола счёт так и не был открыт.В начале второго действа арбитр составы выровнял. Данила Ведерников урвал второй за бой «горчичник» и покинул поле брани. В формате 10 на 10 жёлто-синие всё равно смотрелись мощнее - наибольшая опасность исходила от норвежца Матиаса Норманна и вышедшего на последние 20 минут на замену Романа Ерёменко. Оба несколько раз остро стреляли по воротам врага, но увы, «Крыльям Советов» некисловезло, и увезти три очка из Самары не вышло. Итог - боевая ничья с заметным преимуществом «Ростова».Очередной матч дончане сыграют против «Уфы», дома 8 июля.