«Ростов» разошёлся миром с «Локомотивом»

Игры против «Локомотива» складываются для «жёлто-синих» почти всегда сверхтяжело. Даже если учитывать, что сейчас «красно-зелёные» приехали на безвыигрышной серии из четырёх матчей.Игра пошла в медленном темпе. Команда гостей больше владела мячом и инициативой, но совсем не торопилась идти в атаку большими силами. «Ростов» тоже не бросался в омут с головой, когда к нему приходил мяч. Оба коллектива играли от обороны, аккуратно и осторожно. Острота стала появляться только в концовке тайма. Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме допустил ошибку на выходе, мяч подхватил Хорен Байрамян, сделал пас на свободного Алексея Козлова, а тот бил в почти пустые ворота и... Ведран Чорлука спас гостей от гола. Первый по-настоящему острый момент у рамки вице-чемпиона. В целом в первой части игры у «Ростова» было не подавляющее, но заметное преимущество.Вторая часть вечера проходила приблизительно в том же ключе – средний темп, иногда замедляющийся ещё сильнее. Небольшой перевес по игре у «Ростова». Много позиционных атак, и почти полное отсутствие моментов. На 80-й минуте Данил Глебов опасно бил с дальней дистанции после отскока от защитника – Гилерме с трудом выручил своих. В итоге матч так и завершился без голов – нулевая ничья. Ростовчане не смогли победить, но и не дали это сделать оппоненту.В других матчах 7-го тура в РПЛ «Зенит» обыграл «Арсенал» - 3:1, ЦСКА был сильнее «Спартака» - 3:1, «Рубин» на выезде превзошёл «Динамо» - 1:0, ФК «Сочи» в Грозном обыграл «Ахмат» - 1:0, «Тамбов» одолел «Уфу» - 2:0, а «Урал» со счётом 3:1 смял «Химки».В следующем туре «Ростов» 19 сентября вроде бы будет принимать «Ротор» из Волгограда, но этот матч под вопросом – у «Ротора» сразу несколько случаев заражения COVID-19.