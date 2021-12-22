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«Ростов» подписал 20-летнего полузащитника Магнуса Кнудсена

«Ростов» подписал 20-летнего полузащитника Магнуса Кнудсена
Футбольный клуб «Ростов» объявил о заключении контракта с 20-летним полузащитником Магнусом Кнудсеном. Срок соглашения с футболистом из норвежского клуба «Лиллестрём» – четыре с половиной года.

Кроме родного клуба, Магнус является игроком юношеской сборной Норвегии. Три года назад он дебютировал в высшей лиге Норвегии. В марте 2021 года спортсмена арендовал клуб «Улл/Киса». Летом он вернулся в «Лиллестрём».

По данным «Ростова», в текущем году Магнус провел 33 матча и отдал три голевые передачи. За сборную страны выходил на поле трижды.
Фото: lsk.no
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