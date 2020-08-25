«Ростов» победил «Урал»
Донские футболисты на своём стадионе с счётом 1:0 одолели клуб из Екатеринбурга.
В отчётной игре встречались соседи по турнирной таблице – перед матчем у «Ростова» было 6 очков, а у «Урала» - 5. В случае успеха можно было сесть на хвост лидирующей группу команд РПЛ.
«Ростов» несколько дней назад продал в ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, игрока основного состава. Также в заявке на игру не было Павла Мамаева, ещё одного важнейшего игрока центра поля. При этом даже с такими проблемами жёлто-синие считались фаворитами. Матч начался в медленном темпе. Команде гостей, вероятно, планировали играть вторым номером и не форсировать события. Первый острый момент ростовчане создали только на 19-й минуте – Матиас Норманн хорошо сориентировался после неожиданного отскока, но после его удара мяч разминулся с нижним углом ворот. На исходе первого тайма неплохой момент был у Романа Ерёменко – штрафной вблизи площади. Однако могучий удар российского финна отправил мяч выше перекладины.
В начале второй части матча поле покинул Матиас Норманн. Повреждение он получил на последних секундах тайма первого, однако вышел на второй. Увы, но всё-таки пришлось покинуть поле. Вместо норвежца вышел японец Кенто Хасимото. И эта замена оказалась удачной. Через 15 минут фартовый новичок «Ростова» забил. Роман Ерёменко подал с углового, Деннис Хаджикадунич выиграл верховую борьбу, пробил в защитника, а с подбора почти в упор ударил Хасимото – 1:0. Далее «Урал» попытался что-то создать впереди. Но выходило очень вяло и блёкло. В итоге «Ростов» додержал победу с минимальным счётом, уже вторую подряд.
Через несколько дней, 30 августа, «Ростов» сыграет в Краснодаре. А пока подопечные Валерия Карпина набирают 9 очков и поднимаются на 6 место в таблице РПЛ.