«Ростов» победил «Урал»

Донские футболисты на своём стадионе с счётом 1:0 одолели клуб из Екатеринбурга.В отчётной игре встречались соседи по турнирной таблице – перед матчем у «Ростова» было 6 очков, а у «Урала» - 5. В случае успеха можно было сесть на хвост лидирующей группу команд РПЛ.«Ростов» несколько дней назад продал в ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, игрока основного состава. Также в заявке на игру не было Павла Мамаева, ещё одного важнейшего игрока центра поля. При этом даже с такими проблемами жёлто-синие считались фаворитами. Матч начался в медленном темпе. Команде гостей, вероятно, планировали играть вторым номером и не форсировать события. Первый острый момент ростовчане создали только на 19-й минуте – Матиас Норманн хорошо сориентировался после неожиданного отскока, но после его удара мяч разминулся с нижним углом ворот. На исходе первого тайма неплохой момент был у Романа Ерёменко – штрафной вблизи площади. Однако могучий удар российского финна отправил мяч выше перекладины.В начале второй части матча поле покинул Матиас Норманн. Повреждение он получил на последних секундах тайма первого, однако вышел на второй. Увы, но всё-таки пришлось покинуть поле. Вместо норвежца вышел японец Кенто Хасимото. И эта замена оказалась удачной. Через 15 минут фартовый новичок «Ростова» забил. Роман Ерёменко подал с углового, Деннис Хаджикадунич выиграл верховую борьбу, пробил в защитника, а с подбора почти в упор ударил Хасимото – 1:0. Далее «Урал» попытался что-то создать впереди. Но выходило очень вяло и блёкло. В итоге «Ростов» додержал победу с минимальным счётом, уже вторую подряд.Через несколько дней, 30 августа, «Ростов» сыграет в Краснодаре. А пока подопечные Валерия Карпина набирают 9 очков и поднимаются на 6 место в таблице РПЛ.