«Ростов» победил «Факел»

Фото: Николай Викулов.

В 1-м туре РПЛ сезона-2023/2024 «жёлто-синие» принимали команду из соседнего региона.Первый тайм прошёл в равной борьбе. Первыми забили гости – Евгений Марков, 0:1. Дончане же ответили серией опасных атак. Долго не получалось забить, однако на 39-й минуте это всё-таки случилось. Максим Осипенко заковырял мяч после стандарта – 1:1. В начале второго тайма ростовчане вышли вперёд. Успех принесла атака из глубины. Центрдефы «Факела» провалились, упустив Романа Тугарева, который получил мяч за их спинами и пробил мимо голкипера – 2:1. Играть было ещё достаточно, но «Ростов» уже своего не упустил. Итог – победа ростовского клуба.В остальных встречах тура в РПЛ «Сочи» обыграли «Балтику» (Калининград) – 2:0, «Спартак» (Москва) был сильнее «Оренбурга» – 3:2, «Крылья Советов» (Самара) обыграли «Ахмат» (Грозный) – 2:1, а «Локомотив» (Москва) и «Рубин» (Казань) разошлись миром – 2:2.Теперь «Ростов» в первом туре Кубка России играет 26 июля с «Рубином», а в чемпионате следующим оппонентом будет «Зенит» – 29 июля.