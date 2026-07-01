«Ростов» отказался от подписания Артема Дзюбы

Фото: ФК «Ростов»

«Ростов» не захотел подписывать договор с 37-летним нападающим Артемом Дзюбой. Об этом 1 июля сообщили различные спортивные каналы.Российский нападающий ищет себе новый клуб после истечения контракта с тольяттинским «Акроном». Однако желто-синим форвард не пригодился. В клубе хотят сделать ставку на Егора Голенкова.Ростовским болельщикам Артем Дзюба хорошо знаком. В 2014 году футболист отличился 17 голами в 27 матчах за «Ростов», а также вместе с клубом стал обладателем Кубка России.В текущее трансферное окно желто-синие подписали Максима Мухина, Игора Ногейру, а также арендовали у «Краснодара» Даниила Голикова.