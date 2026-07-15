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«Ростов» одержал победу над «Факелом» в товарищеском матче

«Ростов» одержал победу над «Факелом» в товарищеском матче
«Ростов» одержал победу над «Факелом» в товарищеском матче. Игра прошла 15 июля в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги.

Причины, по которым клуб не транслировал игру, остаются неизвестными. В основном составе вышли ключевые игроки команды, капитаном которой стал Константин Кучаев. Ростовчане выиграли со счетом 2:1. Голы забили Роналдо и Максим Мухин.

Эта встреча стала для «Ростова» реваншем за предыдущее поражение от «Факела», когда воронежская команда выиграла с разгромным счетом 3:1.

В товарищеских матчах «Ростов» демонстрирует нестабильные результаты. Болельщики беспокоятся, что в новом сезоне РПЛ команду ждут неудачи. Хотя ростовчане и заняли 10-е место в турнирной таблице прошлого чемпионата, есть опасения, что они могут опуститься ниже.
Фото: ФК Ростов
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