«Ростов» обыграл ЦСКА в 21-м туре РПЛ



ФК «Ростов» обыграл ЦСКА. Встреча проходила в рамках 21-го тура РПЛ. Матч состоялся 9 марта на «Ростов Арене».



В составе «желто-синих» забили Роман Еременко, Ивелин Попов и Павел Мамаев. У москвичей гол в ворота противника закатил Арнор Сигурдссон. При этом футболист донского клуба Максим Осипенко оформил автогол. Стоит отметить, что во время матча Дмитрий Чистяков получил травму и был доставлен в больницу.



Ростовчане победили со счетом 3:2 и заняли второе место в турнирной таблице. ЦСКА после встречи оказался на пятой позиции.

