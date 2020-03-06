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«Ростов» обыграл ЦСКА в 21-м туре РПЛ

«Ростов» обыграл ЦСКА в 21-м туре РПЛ
ФК «Ростов» обыграл ЦСКА. Встреча проходила в рамках 21-го тура РПЛ. Матч состоялся 9 марта на «Ростов Арене».

В составе «желто-синих» забили Роман Еременко, Ивелин Попов и Павел Мамаев. У москвичей гол в ворота противника закатил Арнор Сигурдссон. При этом футболист донского клуба Максим Осипенко оформил автогол. Стоит отметить, что во время матча Дмитрий Чистяков получил травму и был доставлен в больницу.

Ростовчане победили со счетом 3:2 и заняли второе место в турнирной таблице. ЦСКА после встречи оказался на пятой позиции.

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