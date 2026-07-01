«Ростов» объявил о подписании Игора Ногейры

Фото: ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» официально объявил о переходе бразильского защитника Игора Ногейры.Стороны подписали контракт сроком на два года. В донской клуб 31-летний защитник перебрался в статусе свободного агента после окончания соглашения с азербайджанским «Сабахом».Профессиональную карьеру Ногейра начал в Бразилии, где выступал за молодежные команды «Флуминенсе» и «Фигейренсе». Позже защитник играл за португальские «Санта-Клару», «Жил Висенте» и «Шавиш», а также мексиканский «Масатлан».В составе «Сабаха» бразилец провел 62 матча, в которых забил четыре мяча.