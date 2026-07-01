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«Ростов» объявил о подписании Игора Ногейры

«Ростов» объявил о подписании Игора Ногейры

Футбольный клуб «Ростов» официально объявил о переходе бразильского защитника Игора Ногейры.

Стороны подписали контракт сроком на два года. В донской клуб 31-летний защитник перебрался в статусе свободного агента после окончания соглашения с азербайджанским «Сабахом».

Профессиональную карьеру Ногейра начал в Бразилии, где выступал за молодежные команды «Флуминенсе» и «Фигейренсе». Позже защитник играл за португальские «Санта-Клару», «Жил Висенте» и «Шавиш», а также мексиканский «Масатлан».

В составе «Сабаха» бразилец провел 62 матча, в которых забил четыре мяча.
Фото: ФК «Ростов»
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