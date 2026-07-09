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«Ростов» не продаст «Балтике» Егора Голенкова за 250 миллионов

«Ростов» не продаст «Балтике» Егора Голенкова за 250 миллионов

Футбольный клуб «Ростов» не продаст нападающего Егора Голенкова «Балтике» за 200-250 миллионов.

Ранее на спортивных каналах появилась информация, что 27-летний игрок согласовал с калининградцами контракт. Однако позже это опроверг агент футболиста Андрей Талаев, назвавший данные новости «бурными фантазиями».

«Ростов» не согласен продавать игрока клубу из Калининграда за 200-250 миллионов, сообщает журналист Иван Карпов. Вероятно, форвард останется в донском клубе.

Напомним, Егор Голенков выступает за дончан с 2022 года. В минувшем сезоне он отличился 10 забитыми мячами и двумя голевыми пасами в 36 играх. По информации портала Transfermarkt, его рыночная цена равна 2,5 миллиона евро.
Фото: ФК «Ростов»
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