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«Ростов» может отдать до 8 млн евро за главного хавбека «Стяуа»

«Ростов» может отдать до 8 млн евро за главного хавбека «Стяуа»
Футбольный клуб «Ростов» планирует отдать до 8 миллионов евро за 22-летнего полузащитника румынского клуба «Стяуа» – Денниса Мана, сообщает издание ProSport.

Известно, что донская команда давно наблюдает за игроком. Летом заполучить главного хавбека хотели также российские клубы ЦСКА и «Локомотив». Но «Стяуа» хочет за Денниса не менее 10 миллионов евро, 15% из которых достанется команде.

В текущем сезоне полузащитник Деннис Ман выступил в десяти матчах чемпионата Румынии, забил девять мячей. Он и форвард Флоринс Тэнасе – лидеры по этому показателю.

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