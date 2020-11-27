«Ростов» может отдать до 8 млн евро за главного хавбека «Стяуа»

Футбольный клуб «Ростов» планирует отдать до 8 миллионов евро за 22-летнего полузащитника румынского клуба «Стяуа» – Денниса Мана, сообщает издание ProSport.Известно, что донская команда давно наблюдает за игроком. Летом заполучить главного хавбека хотели также российские клубы ЦСКА и «Локомотив». Но «Стяуа» хочет за Денниса не менее 10 миллионов евро, 15% из которых достанется команде.В текущем сезоне полузащитник Деннис Ман выступил в десяти матчах чемпионата Румынии, забил девять мячей. Он и форвард Флоринс Тэнасе – лидеры по этому показателю.