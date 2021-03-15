«Ростов» крупно обыграл «Ротор»

«Ростов» разгромил «Ротор» в гостевом матче. Игра завершилась со счетом 0:4.Соперники пытались забить гол уже на 2-й минуте, но мяч не был засчитан из-за положения вне игры. «Ростов» ответил пенальти, но вратарь «Ротора» отразил удар Соу.На 41-й минуте Хаджикадунич дважды ударил по воротам внутри штрафной. После второй попытки мяч достался Гиговичу. И гол!На 57-й минуте Алмквист вышел на поле, заменив Гиговича, и спустя минуту ударом головой после подачи с углового забил второй гол в ворота соперников.В следующей атаке Саплинов вывел Соу один на один с вратарем. И нападающий, не растерявшись, забил третий гол. Победную точку в игре поставил Саплинов, замкнув головой подачу с угла поля в добавленное время.