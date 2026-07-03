«Ростов» и «Балтика» не могут договориться о трансфере Егора Голенкова

Фото: ФК «Ростов»

Футбольные клубы «Ростов» и «Балтика» не могут сойтись в цене нападающего Егора Голенкова.Как сообщают спортивные каналы, калининградцы не готовы выплачивать за 26-летнего футболиста 370 миллионов рублей, которые запрашивает донской клуб.Отметим, что Егор Голенков выступает за дончан с 2022 года. В его активе - 31 забитый мяч и 19 голевых передач после 160 матчей в желто-синей футболке. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до декабря 2026 года.