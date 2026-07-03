Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

«Ростов» и «Балтика» не могут договориться о трансфере Егора Голенкова

«Ростов» и «Балтика» не могут договориться о трансфере Егора Голенкова

Футбольные клубы «Ростов» и «Балтика» не могут сойтись в цене нападающего Егора Голенкова.

Как сообщают спортивные каналы, калининградцы не готовы выплачивать за 26-летнего футболиста 370 миллионов рублей, которые запрашивает донской клуб.

Отметим, что Егор Голенков выступает за дончан с 2022 года. В его активе - 31 забитый мяч и 19 голевых передач после 160 матчей в желто-синей футболке. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до декабря 2026 года.
Фото: ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика