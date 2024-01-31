«Ростов-Дон» выбил «Звезду» из Кубка России

Фото: ГК Ростов-Дон.

В ответной игре ¼ финала Кубка России ростовчанки прошли «Звезду» из подмосковного «Звенигорода». Многое было решено еще в Ростове-на-Дону, где южанки победили с разницей в семь мячей.В первом тайме «Ростов-Дон» был на голову выше, но не стремился нарастить отрыв во что бы то ни стало. После получаса игры гостьи вели, всего 22:16. Но этого было уже достаточно, чтобы точно решить, кто победит. К финальной сирене отрыв составил девять голов — 29:38 в пользу «Ростов-Дона».По индивидуальной статистике, у «Ростов-Дона» самыми заметными были Екатерина Зеленкова (6 мячей), Кристина Кожокарь (5) и Анна Шапошникова (5). У «Звезды» Алина Синельникова попала в цель 7 раз.В остальных встречах Кубка России «Астраханочка» обыграла «Динамо-Синару» (Волгоград) – 30:27, «Лада» (Тольятти) переиграла «Луч» (Москва) – 32:23, а ЦСКА (Москва) прошел «Черноморочку» (Новороссийск) – 37:32.Свой очередной поединок «Ростов-Дон» играет 4 февраля, когда в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги «желто-черные» сразятся дома с «Астраханочкой».