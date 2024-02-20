«Ростов-Дон» победил в гостях ЦСКА со счетом 30:25

Фото: ГК Ростов-Дон

В матче элитном дивизионе чемпионата страны ростовчанки сразились с действующий чемпионом.В первые минуты жёлто-чёрные добыли небольшое преимущество в 2-3 мяча. ЦСКА бросился в погоню, однако дистанция держалась на том же уровне, а перед перерывом даже слегка выросла. После получаса игры «Ростов-Дон» вёл 18:14. Вторая половина матча прошла в равной борьбе. Дончанки удержали преимущество, несмотря на всё сопротивление со стороны москвичек. Итог – важнейшая победа ростовского клуба 30:25.Анна Сень забила 5 голов из 5 попыток. У Валерии Кирдяшевой и Екатерины Зеленковой по 4 точных броска. У хозяев Наталья Чигиринова забросила 7 мячей.В остальных встречах тура в Суперлиге «Астраханочка» сыграла вничью с «Ладой» (Тольятти) 7:7, а «Черноморочка» (Новороссийск) была сильнее «Кубани» (Краснодар) 30:29.В таблице Суперлиги «Ростов-Дон» пока на 1 строке из 12. Свой очередной поединок подопечные Ирины Дибировой сыграют 24 февраля на своей площадке, против «Черноморочки».