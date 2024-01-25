«Ростов-Дон» победил дома звенигородскую «Звезду» в Кубке России

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Первый матч четвертьфинала Кубка состоялся в Ростове-на-Дону. «Жёлто-чёрные» относительно легко победили звенигородскую «Звезду», но предстоит сыграть ещё ответный матч – ещё ничего не решено в этой паре.Первый прошёл полностью под диктовку «Ростов-Дона». После получаса игры вице-чемпион России вёл – 21:10. Во втором тайме «Звезда» всё-таки вернула интригу если не в матч, то в двухматчевое противостояние. Подмосковная команда сумела сократить отставание до семи точных бросков. Итог – 36:29, победа «Ростов-Дона», но в ответном поединке легко не будет.По личным показателям лучшими у ростовчанок были Дарья Стаценко (8 голов), Ярослава Фролова (7), Валерия Кирдяшева (4) И Юлия Манагарова (4). У гостей Снежанна Вертушкова набила 8 мячей.В остальных встречах ¼ финала Кубка России «Лада» (Тольятти) разгромила «Луч» (Москва) – 46:22, «Черноморочка» (Новороссийск) была сильнее ЦСКА (Москва) – 28:26, а «Динамо-Синара» (Волгоград) одолело на своей площадке «Астраханочку» – 31:24.30 января команды сойдутся в Звенигороде.