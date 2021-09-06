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«Ростов-Дон» переиграл звенигородскую «Звезду»

«Ростов-Дон» переиграл звенигородскую «Звезду»
Во втором туре чемпионата России среди женских команд Суперлиги подшефные Пера Юханссона проверили на прочность середняка и ожидаемо выиграли.

В первой части игры ростовчанки быстро обозначили свои планы на победу. Команда гостей явно уступала экс- и вице-чемпиону по основным показателям. После первого тайма «Ростов-Дон» имел преимущество в пять мячей – 18:13. Во второй части вечера звенигородки приложили максимум усилий, чтобы возродить в матче хотя бы подобие интриги, но усилий этих не хватило. «Ростов-Дон» без усилий довёл дело до выигрыша и даже увеличил отрыв. Результат – лёгкая победа на классе - 33:26.



Наиболее результативной в этот раз стала Кристина Кожокарь – 11 мячей. Виктория Калинина - 15 бросков по своим воротам из 40 (37%). У «Звезды» Анна Николаева забила 6 голов.

Свой очередной матч «Ростов-Дон» проведёт уже 11 сентября. В субботу в рамках Лиги чемпионов ЕГФ «жёлто-чёрные» сразятся дома с «Брестом» (Франция). В чемпионате России дончанки теперь сыграют 15 сентября – против тольяттинской «Лады» в гостях.

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