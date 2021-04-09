«Ростов-Дон-ЮФУ» вышел в полуфинал Суперлиги

Ростовские баскетболистки обыграли «Ставропольчанку-СКФУ» - 74:71.Решающий матч четвертьфинальной серии остался за ростовчанками. До этого «пантеры» неожиданно проиграли на выезде и теперь обязаны были расставлять все точки над «i».В первой четверти закипела равная борьба. Дончанки были чуть-чуть точнее, и первые десять минут закончились преимуществом «пурпурных» – 22:20. Вторая часть вечера была уже более предсказуемой. «Ростов-Дон-ЮФУ» солидно увеличил отрыв. На большой перерыв коллективы ушли при счёте 46:33.Третья четверть уже осталась за гостями – 20:17. «Ставропольчанка» к концу матча сумела обострить интригу, но спасти матч уже было слишком сложно. Итог – неожиданно трудная победа «Ростов-Дона-ЮФУ» - 74:71.Самыми результативными в составе ростовчанок были Анна Зайцева (24 очка и 9 подборов) и Александра Кирина (10 очков и 8 подборов). У гостей Альбина Хамитова набрала 29 баллов.Далее в чемпионате России среди клубов Суперлиги-1 будет финал четырёх. Помимо «Ростов-Дона-ЮФУ», в нём примут участие курское «Динамо-Фарм», БК «Самара» и санкт-петербургский «Спартак».