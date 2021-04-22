«Ростов-Дон-ЮФУ» выиграл Суперлигу-1

В сезоне-2020/2021 решающие матчи чемпионата решили проводить в формате финала четырёх. При этом приоритет на право проведения итогового мини-турнира должен был принадлежать победителю «регулярной» части. Им задолго до конца стал «Ростов-Дон-ЮФУ», но проводить финал четырёх в донской столице РФБ не стала, вместо этого предоставив почётное право Самаре. Однако данная несправедливость не помешала «пурпурным» в очередной раз стать чемпионами лиги.Соперником по финалу был БК «Самара». В первой десятиминутке ещё была борьба – 22:20. Но затем подопечные Дмитрия Федосеева показали, кто есть гегемон в этой лиге. К большому перерыву южанки «привезли» сопернику 11 очков отрыва – 44:33.Вторая половина прошла под диктовку «пантер». Отрыв только рос. К финальной сирене он перевалил за два десятка очков. Задолго до конца матча чемпион был известен. Итог – неожиданно лёгкая победа «Ростов-Дона-ЮФУ» - 87:61.Результативнее других у ростовчанок играли Анна Зайцева (21 очко), Анастасия Максимова (13) и Вероника Павлюченко (11). У «Самары» больше всех набрала Юлия Полуянова – 21 балл.В итоге у волжанок - серебро. В «бронзовом» матче «Спартак» (Санкт-Петербург) обыграл «Динамо-Фарм» (Курск).В символическую сборную включили Веронику Павлюченко и Анну Зайцеву (самый ценный игрок, MVP).«Ростов-Дон-ЮФУ» в четвёртый раз подряд выиграл Суперлигу-1. Всего же в истории этот трофей стал пятым.