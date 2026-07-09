Президент «Чайки» заявил об изменении вектора работы клуба

Фото: ФК «Чайка»

«Чайка» сделала ставку на развитие академии и подготовку собственных воспитанников. Об этом заявил президент песчанокопского клуба Андрей Чайка.Ранее стало известно, что команду покинули большая часть футболистов и тренерский штаб. Кроме того, клуб не смог пройти лицензирование для участия в новом сезоне Второй лиги, что вызвало обеспокоенность среди болельщиков. Однако руководство заверило, что «Чайка» продолжит существование и начнет новый этап развития.— Мы не заканчиваем историю «Чайки». Мы открываем новую главу клуба, — отметил Андрей Чайка.В ближайшие годы приоритетом для команды станет формирование состава из игроков, которые прошли подготовку в клубной академии. По словам президента, решение сосредоточиться на молодых футболистах было сложным, но необходимым.При этом в клубе подчеркнули, что «Чайка» продолжит выступать на профессиональном уровне. Одновременно руководство намерено изменить финансовую модель работы, привлекая новых партнеров и развивая дополнительные источники дохода.Андрей Чайка отметил, что последние 11 лет финансировал клуб за счет собственных средств. В дальнейшем инвестиции будут направлены на развитие академии, работу тренеров и улучшение инфраструктуры.ФК «Чайка» был основан в 1997 году, а в 2016-м команда дебютировала в профессиональном футболе. В прошлом сезоне Лиги Pari песчанокопский клуб под руководством Дмитрия Комбарова занял последнее, 18-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.