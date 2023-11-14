Полузащитнику ФК «Ростов» из-за ОРВИ пришлось покинуть сборную России

Фото: ФК Ростов

Полузащитнику «Ростова» пришлось покинуть сборную России по футболу. Даниил Уткин заболел ОРВИ. Информацию об этом сообщили в РФС.В городе Новогорске 13 ноября собралась национальная команда. Симптомы простуды обнаружили во время медицинского обследования у 24-летнего полузащитника «желто-синих». Врачи поставили диагноз «острая респираторно-вирусная инфекция».Футболист был отправлен в Ростов. Он не примет участие в матче против Кубы, который пройдет 20 ноября в Волгограде.Напомним, что Даниил Уткин также пропустил прошлые национальные сборы команды из-за болезни.