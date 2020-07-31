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Полузащитника «молодежки» «Ростова» вызвали в юниорскую сборную России

Полузащитника «молодежки» «Ростова» вызвали в юниорскую сборную России
Игрока молодежного состава футбольного клуба «Ростов» Максима Ставцева вызвали в юниорскую сборную России (игроки до 2004 года рождения). Об этом стало известно 4 августа.

Максим проведет учебно-тренировочный сбор и два товарищеских матча против сверстников в болгарском городе Сливен.

Напомним, 16-летний Максим Ставцев во время матча «Сочи» – «Ростов» 19 июня стал самым молодым игроком донской компанды в истории РПЛ. Он вышел на замену во втором тайме игры. Дебют Ставцева обсуждала вся страна.

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