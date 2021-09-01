Пловец из Таганрога завоевал золото на Паралимпиаде в Токио

Пловец из Таганрога Александр Скалиух завоевал золото на Паралимпиаде в Токио. Вместе с тремя другими российскими спортсменами он победил в комбинированной эстафете. Финал соревнований среди людей с ограниченными возможностями состоялся 3 сентября.Вместе с Богданом Мозговым, Андреем Калиной и Андреем Николаевым они преодолели дистанцию за 4 минуты 6,59 секунды. Вторыми стали австралийцы, уступив всего 0,71 секунды. Третье место заняли спортсмены из Италии.Спортсмен родился и вырос в Таганроге. С 2015 года он неоднократно становился чемпионом мира как на дистанции в 50 метров, так и на стометровке. С 2021 года награжден званием заслуженного мастера спорта России.Напомним, это уже не первая медаль Александра на Паралимпиаде. В личном зачете он уже завоевал бронзу за день до этого.